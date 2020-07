Roma-Inter: gli highlights del match – VIDEO

Una partita attesissima quella tra Roma ed Inter, le quali si trovano in questa 34esima giornata a combattere per motivi diversi. I padroni di casa volevano blindare la zona Europa, mentre la squadra di Conte rincorrere il sogno Scudetto.

Roma-Inter: gli highlights

Il match tra Roma ed Inter inizia subito in maniera molto intensa, con le due squadre che provano subito diverse avanzate offensive. Le due compagini non si è espongono più di tanto, ma al 17′ ecco che cambia tutto: palla inattiva, traiettoria molto buona e De Vrij che con un gran colpo di testa riesce a portare in vantaggio la sua squadra. Nei minuti finale della prima frazione però, ecco il pareggio dei giallorossi, che grazie a Spinazzola bucano la porta di Handanovic per l’1-1. Secondi 45 minuti che iniziano sulla scia del primo tempo, sempre con grande intensità in mezzo al campo. A partire meglio è l’Inter, che al 54′ si vede annullare un gol a Lautaro Martinez per fuorigioco. Ecco che sono i giallorossi ad approfittarne: al 57′ l’armeno Mkhitaryan riesce a rimontare la gara con un bel tiro. Nei minuti finale arriverà poi il pareggio di Lukaku, su rigore.