L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Sampdoria.

Le parole di D’Aversa, dopo Parma – Sampdoria

Giornata da dimenticare per il Parma che rimedia una sconfitta in casa per 3-2 contro la Sampdoria. I ducali hanno offerto una prova a due facce: bene nel primo tempo, male nel secondo. Gli emiliani hanno dominato la prima frazione di gioco e l’hanno chiusa con un 2-0 grazie alla rete di Gervinho e all’autorete di Bereszynski, ma nella ripresa hanno subito la rimonta dei doriani.

Per questo motivo, l’allenatore del Parma, D’Aversa, ha mostrato tutta la sua delusione in conferenza stampa: “Abbiamo disputato un primo tempo perfetto, ma non abbiamo chiuso la sfida. Nella ripresa ci siamo sciolti, dopo aver subito il gol di Chabot nato da un’azione su calcio d’angolo. Dovevamo vincere per centrare la salvezza matematica e migliorare il risultato ottenuto nello scorso campionato. Sono amareggiato, abbiamo sprecato una grande possibilità. Siamo stati condizionati dalle assenze e dalle squalifiche, ma il problema è mentale. Dopo il gol siamo spariti. Siamo dispiaciuti, lavoreremo tutti insieme per superare il momento difficile”. Parole forti che esprimono l’amarezza del tecnico e della squadra, per una partita che visto il dominio dei primi 45 minuti poteva concludersi con un risultato diverso. La gestione, però, è stata ancora una volta fatale agli emiliani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Parma-Sampdoria, gli highlights video della gara