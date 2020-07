Conferenza per il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri. La Juventus giocherà domani sera nella difficile sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi.

Sarri: “Con la Lazio facciamo sempre fatica“

Maurizio Sarri, alla vigilia della partita di domani sera alle 21:45 contro la Lazio ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa. Ecco quanto è stato raccolto dalla nostra redazione: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione. Quando l’abbiamo affrontata abbiamo sempre fatto fatica. Il nostro obiettivo è quello di avere continuità, non è importante chi gioca in attacco, ciò che importa è che la squadra reagisca positivamente domani. Non siamo stanchi fisicamente, semplicemente abbiamo incontrato squadre più in forma di noi.

Ricordo che stiamo giocando ogni tre giorni, tutti stanno avendo difficoltà. Vediamo se domani Bentancur, De Ligt e Bonucci ce la fanno ad esserci in campo. Di sicuro Chiellini non sarà del match. Douglas Costa o Cuadrado? Devo ancora decidere“.

Sarri sul possibile esonero: “Io paura? Avete mai chiesto ad un pilota di F1 se ha paura della velocità?”

“Paura di un esonero? Avete mai provato a chiedere ad un pilota di Formula 1 se la velocità gli mette ansia? Fa parte del mestiere, se vinci è ok se perdi no. Ricordo che ho un contratto e intendo rispettarlo fino alla fine. Differenze quando allenavo a Napoli? Il calcio è difficile ovunque tu vada. Chelsea? Volevo provare l’esperienza inglese, poi desideravo tornare in Italia“: