Juventus, riecco Zidane: dalla Spagna giunge una voce

Juventus, Zidane al posto di Sarri: “Zizou” sta rivalutando l’addio dal Real

Ha appena conquistato l’ennesimo trofeo della sua giovane carriera da allenatore. L’ex Juventus, Zinedine Zidane, è diventato ormai uno degli allenatori più desiderati dell’intero panorama calcistico, con il titolo di Liga conquistato dopo il suo ritorno proprio ai blancos. Il Real Madrid se è campione di Spagna, lo deve soprattutto al suo tecnico, capace di spazzare via la concorrenza in Liga e portare a casa il titolo dopo tre anni, per la 34esima volta nella storia.

Juventus, Agnelli prepara l’assalto a Zidane se non dovessero arrivare le giuste risposte da Maurizio Sarri

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.com, però, potrebbe essere nuovamente finita l’avventura di Zinedine Zidane al Real Madrid. Fino ad ora chance in un altro club non ne ha avute ed è per questo che Zizou vuole tornare a mettersi in gioco. Lo ha detto lui stesso al margine del trofeo vinto con il Real Madrid: “non si sa mai cosa può succedere nel calcio”. Da quando è diventato primo allenatore del club – considerando anche il periodo in cui è stato lontano dalla panchina del Real – ha vinto con il club di Madrid una cifra innumerevole di trofei: tre Champions League, 2 campionati, 2 supercoppe spagnole, 2 supercoppe europee, due coppe del Mondo per club e, come se non bastasse, 2 volte è stato anche l’allenatore dell’anno. Insomma, premi vinti nel giro di 4 anni, cosa incredibile. E’ per questo che la Juventus sarebbe pronta a portarlo in Italia. Sarri è finito sotto l’occhio del ciclone e se il tecnico di Figline, appunto, non dovesse convincere, Andrea Agnelli preparerà l’assalto. Zinedine Zidane potrebbe arrivare alla Juventus.