Il Napoli cambierà in attacco. Via Arkadiusz Milik che non ha raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto, al suo posto la società sta lavorando per l’acquisto immediato del sostituto. Giuntoli e De Laurentiis hanno scelto Victor Osimhen, giovane attaccante nigeriano del Lille. L’accordo economico con il club francese è arrivato da tempo ed è stato incassato anche in parte il sì del giocatore che però sogna sempre la Premier League. Ora però pare siano arrivate novità importanti riguardo la trattativa.

Napoli, Osimhen l’unico vero obiettivo di De Laurentiis

Il Napoli non ha nessuna intenzione di andare alla ricerca di un piano B o C. Ad oggi la società aspetta senza fare pressioni sul calciatore che intanto ha cambiato agente con la speranza di ricevere importanti offerte dalla Premier League, campionato dove sogna giocare sin da bambino. Per lui De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 25 milioni d’ingaggio divisi in cinque anni. Dalla Nigeria, intanto, fanno sapere di una notizia che se confermata starà a significare di una svolta clamorosa.

Napoli: Osimhen, visite mediche fatte. Presto l’annuncio del club

Mentre nelle ultime ore il Napoli sembrava più lontano da Osimhen, arriva una notizia importante riportata dal noto giornalista ed esperto di mercato nigeriano Oma Akatugba. Pare che il Napoli abbia già fatto svolgere le visite mediche a Osimhen e che l’attaccante nigeriano sarà annunciato nelle prossime ore come nuovo acquisto.