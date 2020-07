Calciomercato Napoli, ADL fa follie per il centravanti: ingaggio da top player

Calciomercato Napoli, Osimhen: la trattativa va avanti. La nuova mossa di Aurelio De Laurentiis

E’ l’obiettivo di calciomercato numero uno del Napoli. Il club azzurro farà follie per Victor Osimhen e i colleghi del Corriere dello Sport, all’interno della propria edizione odierna, hanno analizzato proprio la questione legata al nigeriano. Sarà Aurelio De Laurentiis a convincere il ragazzo ad unirsi in fretta alla società partenopea perché sul tavolo ci è finito un contratto da vero e proprio top player. Conferma il tetto ingaggi ADL, perché il patron del Napoli negli ultimi anni, ha lanciato alto il club azzurro, alzando ogni tipo di standard economico.

Napoli, 5 milioni a stagione per 5 anni: tutti i dettagli della maxi-proposta di Aurelio De Laurentiis

Sarà un ingaggio importantissimo quello che percepirà Victor Osimhen. Ebbene sì, un contratto che lo legherà agli azzurri per ben cinque anni alle spropositate cifre di 5 milioni di euro a stagione. Complessivamente, l’operazione al Napoli comprenderà i soldi legati al costo del cartellino – cifre che andranno vicino ai 60 milioni di euro – più quelle dell’ingaggio dello stesso giocatore, pronto a percepire 25 milioni nel giro di cinque anni in cui vestirà la maglia azzurra. E’ la mossa di Aurelio De Laurentiis, pronto a compiere un ennesimo passo in avanti in questa trattativa che è risultata fin troppo complessa per il club del Napoli.