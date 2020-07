Calciomercato Fiorentina, colpo Gotze: Commisso fa sognare i viola

Calciomercato Fiorentina, ecco Gotze: nuovo colpo a costo zero in arrivo per i viola?

Non si fermerà a Frank Ribery, colpo magistrale di Rocco Commisso nella sessione di calciomercato della scorsa estate. Fa infiammare l’intero popolo viola la nuova indiscrezione che giunge proprio in merito alle news che riguardano la Fiorentina. Il club toscano sarebbe pronto a piazzare un colpo proprio alla Ribery, prelevando a costo zero, il talento tedesco Mario Gotze. Verrebbe spazzata via la concorrenza, considerando le innumerevoli offerte che staranno arrivando al campione del Mondo 2014, privo di un contratto nella prossima stagione.

Dopo Ribery, un altro colpo in casa Fiorentina: Rocco Commisso pronto a far sognare i tifosi con l’arrivo di Mario Gotze

E’ addio dal Borussia Dortmund e potrebbe sbarcare in Italia, il trequartista tedesco ormai svincolato, Mario Gotze. Saluta la Bundesliga, si lancerà verso una nuova esperienza, che potrebbe vederlo protagonista in maglia viola. Finirebbe nel club del suo vecchio compagno di squadra e senatore ai tempi del Bayern Monaco, Frank Ribery. Il calciatore francese farà da mediatore per convincere proprio il tedesco a vestire la maglia del club toscano. Oltre alla Fiorentina, come riportano i colleghi della stampa tedesca, per Mario Gotze era avanzato l’interesse della Roma, concludendo però il tutto con un nulla di fatto. Oltre alla Serie A, su di lui, c’è l’interesse da Spagna e Francia. Siviglia e Monaco pronte a darsi battaglia sul mercato con l’ambiziosissimo Rocco Commisso.