Ante Rebic non le manda a dire. L’attaccante croato del Milan ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport.

Milan, Rebic: “Higuain non mi piace, ecco il motivo”

L’attaccante croato ha attaccato Gonzalo Higuain, centravanti della Juventus e ex giocatore rossonero per un episodio accaduto durante la partita contro i bianconeri:

“Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui. Il motivo? Sono calciatori grandi e grossi, ma a ogni contatto restano a terra e non si alzano per tre minuti.

La stessa cosa era successa anche con Bernardeschi e lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibrahimovic prende un sacco di botte ma si rialza subito, non è uno che in campo si lamenta per ogni cosa”.

Rebic pensa che i bianconeri piangano troppo

L’attaccante ha poi continuato:

“Questi calciatori piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Io in quel momento in campo non ho voluto rispondere anche se normalmente avrei replicato, perché un’altra cosa che non mi piace è quando mi sottovalutano.

Quella sera avevo deciso di non aprire bocca. A Szczesny ho risposto in un altro modo (col gol del 4-2). Questa è la mia forza nella testa: c’è chi prova ad attaccarmi ma questo mi carica solamente”