Milan-Bologna, Ibrahimovic polemico: sostituzione non digerita

Ha voglia di giocarle tutte e di trovare la rete, Zlatan Ibrahimovic. Anche in Milan-Bologna ha mostrato la sua voglia di restare in campo, reagendo un po’ in malo modo al cambio di Stefano Pioli.

Milan-Bologna, Ibrahimovic reagisce dopo la sostituzione

Lo ha sostituito Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic è finito in panchina al minuto 61, dopo aver dato un importante contributo al suo club, in quella che è la serata vissuta a San Siro tra Milan-Bologna. Forse aveva voglia di trovare la rete, e sarà proprio questo il motivo per cui Zlatan è uscito dal campo a testa bassa. Al momento del cambio, come si è appreso dal bordocampo di San Siro, Ibrahimovic non ha teso la mano al suo allenatore, che gli ha dato poi una pacca sulla spalla.

Milan-Bologna, ecco cos’è successo tra Pioli e Ibrahimovic

Ha reagito così Zlatan Ibrahimovic, indicando al suo allenatore di togliere altri calciatori in quel momento, perché probabilmente avrebbe ancora avuto energia nelle gambe. La scelta di Stefano Pioli non è stata digerita dal talento svedese che se ne è andato in panchina sconsolato. Tra le idee del tecnico, magari, c’era la volontà di gestire le sue forze, considerando l’importanza del prossimo match contro il Sassuolo, in chiave Europa. Non era contentissimo però Ibrahimovic: ha indicato il campo per far capire a Pioli di non voler uscire.