Gianluigi Donnarumma e il Milan: una storia di campo e calciomercato destinata a continuare ancora per molto. Il portiere rossonero è sempre più la bandiera del club e anche in futuro avrà un ruolo importante.

Calciomercato Milan, vicino il rinnovo di Donnarumma

La rifondazione del Milan passerà dalla conferma dei pilastri del club: Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli sono gli incedibili del club rossonero. Hanno vissuto la prima ricostruzione e sono pronti a far parte del club anche in futuro. Il portiere campano ha attirato su di sé l’interesse delle big d’Europa che, però, si sentono rispondere sempre nel medesimo modo alle richieste di acquisto: è incedibile. Il Milan ha intenzione di non lasciar andare via il suo portiere che, a sua volta, non vuole essere ceduto e vuole affermarsi nel club in cui milita sin da piccolo. Le prossime settimane, inoltre, potrebbero essere quelle decisive per il rinnovo.

Donnarumma rinnova rinunciando ad una parte di ingaggio

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è plausibile che la dirigenza e Raiola si incontrino nel corso delle prossime settimane, senza escludere il fatto che le parti possano aspettare la fine del campionato. Il portiere ha già espresso la sua volontà e c’è un principio d’accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2023 con un lieve decurtamento della parte fissa dell’ingaggio, che verrebbe sanata e superata con dei bonus mediamente facili da raggiungere.

