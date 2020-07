La Juventus lavora in vista della prossima stagione e del futuro. La società sta mettendo su una squadra competitiva e giovane, con caratteristiche ben precise rispetto al passato. Meno fisicità e più qualità secondo le idee di gioco richieste da Sarri. Intanto, un grande campione potrebbe dire addio e ritornare in Premier League, si tratta di Cristiano Ronaldo.

Juventus, Cristiano Ronaldo pronto a dire addio

Non un grande feeling tra Ronaldo e Sarri in questa stagione. Il campione portoghese si è più volte lamentato nel corso della stagione per non aver condiviso alcune idee di gioco. Il calciatore della Juventus vuole essere più al centro del progetto in campo. Intanto, nonostante un contratto fino al 2022 con i bianconeri, CR7 potrebbe già dire addio.

Juventus, Cristiano Ronaldo ha già l’accordo con il Newcastle

Come riportato dal quotidiano spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a tornare in Premier League e forse per chiuderci la carriera. Dopo la sua esperienza al Manchester United, il calciatore potrebbe essere il primo grande acquisto del nuovo Newcastle di proprietà saudita. Pare che addirittura l’attaccante portoghese abbia anche già dato l’ok per firmare con il lo storico club inglese. Contratto biennale a cifre esorbitanti per il calciatore che potrebbe anche aver un accordo per trasferirsi poi negli Stati Uniti in futuro.