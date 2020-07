Prima la salvezza e poi il calciomercato: per la Fiorentina le prossime settimane saranno decisive per programmare un campionato da protagonisti nella prossima stagione e, tra questi, potrebbe esserci Patrick Cutrone.

Calciomercato Fiorentina, Cutrone il ‘primo’ rinforzo

Due gol nelle ultime due partite e una sempre maggiore importanza all’interno della rosa. Sembra essere diventato il centravanti di riferimento di Beppe Iachini per quest’ultima parte di stagione, avendo un’intesa perfetta con Federico Chiesa. Al momento è in prestito dal Wolverhampton ma potrebbe ben presto essere riscattato dalla Fiorentina. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, d è pronto a far di tutto per convincere la dirigenza viola a scommettere sulle sue qualità. A Firenze ha trovato la dimensione ideale e l’obiettivo è quello di restare il più a lungo possibile, ben sapendo di essere sempre al centro dell’interesse di tanti club. Cutrone, adesso, ha solo voglia di tornare a segnare per il presente e per il futuro perché c’è da convincere anche il CT Mancini, in vista dell’Europeo.

Adesso Iachini si fida di Cutrone

In questo momento è il titolare fisso dell’undici di Beppe Iachini, spodestando Dusan Vlahovic dopo un periodo molto complicato vissuto a Firenze, dove ha dovuto fare i conti anche con il Coronavirus (proprio come il collega serbo). Ora è pronto a prendersi la maglia viola e a ‘tatuarla’ nella sua carriera.

