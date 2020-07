Il Real Madrid ha appena vinto la Liga con Zidane e si prepara ora a mantenere la forma in vista del finale di stagione, dove i Blancos avranno il duro compito di ribaltare nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League l’1-2 subito al Bernabeu all’andata contro il Manchester City. Intanto, la società come sempre lavora sul mercato e non solo per restare tra le migliori società di sempre.

Calciomercato, clamoroso Florentino Perez: riporta il campione a Madrid

Il Real Madrid sta pensando ad un grande ritorno, si tratta di Iker Casillias. Il portiere spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid già da quando aveva 9 anni e ha vestito la maglia dei Blancos tra giovanili e prima squadra per 25 anni. Poi il calciatore si è separato negli ultimi anni della sua carriera dal Real per andare a giocare per cinque anni in Portogallo, per difendere i pali del Porto. In questa stagione il portiere ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato ed è pronto a fare ritorno a casa sua, al Real Madrid.

Calciomercato, Iker Casillias torna al Real Madrid con un ruolo speciale

Ad annunciare il ritorno di Iker Casillas al Real Madrid è stato il noto quotidiano spagnolo Marca, che comunica anche il ruolo. Non sarà più calciatore, dunque l’ex portiere torna a Madrid e lo farà nel ruolo di consigliere del presidente Florentino Perez.