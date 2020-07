Cagliari-Sassuolo 1-1: gol Caputo e Joao Pedro (HIGHLIGHTS VIDEO)

La sintesi video di Cagliari-Sassuolo

Si sblocca la gara al 12′, grazie ad un’altra rete di Ciccio Caputo. Il gol nasce da un calcio d’angolo battuto a rientrare, deviazione di Faragò sul primo palo e sul secondo è pronto a intervenire per la deviazione in porta Caputo. Gli ospiti sono padroni di campo, ancor più quando si trovano in superiorità numerica al 48′ per l’espulsione di Carboni. Alla prima occasione buona però, il Cagliari trova il pareggio: al 63′ Joao Pedro, a centroarea, appoggia di destro su assist dalla sinistra di Rog.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DELLA GARA