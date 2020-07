Calciomercato Juventus, Paratici beffato: il centrocampista verso la Premier

Mentre dalla Germania arrivano news legate a David Alaba in chiave Inter, anche per il calciomercato della Juventus, ci sono aggiornamenti sul fronte Thiago Alcantara.

Calciomercato Juventus, Thiago Alcantara per Sarri: la concorrenza è enorme

Il calciatore spagnolo, Thiago Alcantara, ha il suo contratto con scadenza fissata al 2021 e il suo prolungamento proprio con il Bayern Monaco, sembra sempre più lontano. E’ tra le idee della Juventus, quella di prelevare il calciatore ex Barcellona, per portarlo in mezzo al campo dell’Allianz Stadium. A giovarne potrebbe essere il tecnico Maurizio Sarri, pronto ad affidargli le chiavi in mano del centrocampo.

Juventus, beffa di mercato: il Liverpool pronto a soffiare Thiago Alcantara ai bianconeri

Occhio però a quella che è la forte concorrenza dall’Inghilterra e dal mondo della Premier League perché, stando a quanto rivelato dai colleghi della Bild, i dirigenti si starebbero già accordando per una cessione imminente di Thiago Alcantara. Ad acquistare lo spagnolo potrebbe essere il Liverpool di Jurgen Klopp, tecnico che si spingerebbe ad acquistarlo, anche se le richieste economiche del Bayern Monaco continuano ad essere elevate. Come per la Juventus, l’ostacolo è rappresentato proprio dalle cifre: la richiesta è di 40 milioni, il Liverpool continua a spingersi sui 30. Il club inglese però farà leva proprio sulla voglia di andar via del calciatore con il Bayern che, senza rinnovo, sarà costretto a rinunciare al giocatore per una cifre inferiore alla propria valutazione.