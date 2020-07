Il calciomercato di Inter e Juventus spesso si intreccia e continuerà a farlo per le prossime sessioni. Sono tanti i talenti su cui si sono fiondati i nerazzurri e i bianconeri che non si sfidano solo in campo.

Calciomercato Inter-Juventus, Chiesa ora può rinnovare

Uno dei nomi sui taccuini di Marotta e Paratici è quello di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina che piace da tempo ai due club. La Fiorentina, come spesso confermato dal Presidente Rocco Commisso, non intende privarsi del giovanissimo talento viola e cercherà di respingere tutti gli attacchi per il numero 25. Nel post-lockdown, Chiesa è sembrato molto distante dalla forma migliore e solo contro il Lecce ha dato importanti segnali di ripresa. Alti e bassi che non hanno permesso ai club interessati al suo cartellino di affondare il colpo.

Commisso pensa al futuro di Chiesa

Colpo che, di contro, potrebbe essere affondato dalla Fiorentina che vuole rinnovare il contratto del suo pupillo. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, Commisso aveva intenzione di contattare l’entourage di Chiesa prima del lockdown per proporre il rinnovo, poi tutto si è bloccato a causa della pandemia. Se continuerà sulla scia di Lecce non è difficile pensare che il club viola possa proporre un lauto ritocco dell’attuale contratto e allontanare definitivamente le possibili pretendenti.

