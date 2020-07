Calciomercato Benevento, Glik affare concluso: i dettagli

Il Benevento è tornato in Serie A e intende restarci il più possibile: è una delle squadre più attive sul calciomercato e dopo l’affare Remy, ha chiuso anche per Kamil Glik.

Calciomercato Benevento, arriva Glik

Il lavoro di Pippo Inzaghi in Serie B ha dato i suoi frutti sul campo e ha portato tanti calciatori a guardare con ammirazione le streghe. La volontà del club di Vigorito, come ampiamente spiegato dal Presidente giallorosso, è quella di affermarsi in Serie A e cercare di essere la sorpresa della prossima stagione. Per questo in poco meno di un mese ha chiuso già due colpi: Loic Remy e Kamil Glik, entrambi provenienti dalla Ligue 1. Per il difensore del Monaco, ed ex Torino, si chiude entro il fine settimane. Al club del Principato andranno 3 milioni di euro più bonus e per il polacco si apriranno le strade del ritorno in Serie A dopo 4 stagioni.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME NEWS DI MERCATO

Benevento su Schurrle

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, i campani non si fermeranno a questi due colpi. In attacco piacciono nomi molto importanti, in cerca di riscatto dopo stagioni non troppo esaltanti. Nelle prossime ore si proverà a chiudere per Andre Schurrle, attaccante esterno ex Borussia Dortmund che ha appena rescisso il suo contratto con i gialloneri dopo la fine del prestito con la Lokomotiv Mosca. Nonostante le smentite del suo agente, l’affare sembra molto caldo e prossimo alla chiusura: sarebbe un super colpo a parametro zero.

Potrebbero interessarti anche

Mercato Juventus, Sarri verso l’esonero: la situazione

Calciomercato Inter, per Lautaro Martinez il Man City offre due calciatori: le ultime