Torino-Genoa: risultato, sintesi, gol e video

Torino-Genoa: la sintesi della gara. Parte benissimo il Genoa che prova a dettare il ritmo della partita. Tuttavia la formazione di Longo fa male soprattutto dai calci piazzati. Proprio da uno si questi Verdi pesca in area Bremer che va ad un soffio dal gol. Poco dopo l’azione si ripete da calcio d’angolo, questa volta opposto, Bremer arriva come un treno e, così come all’andata, mette palla in rete. Il Torino amministra e prova a tenere il vantaggio e ad incrementarlo. La migliore occasione capita a Belotti che ruba palla sulla trequarti e si infila in area, l’attaccante granata ha un attimo di esitazione e non serve Zaza e Verdi soli in mezzo, esce Perin e salva il risultato deviando il passaggio del Gallo.

Nella ripresa il Genoa deve recuperare. Lo sforzo della formazione di Nicola non produce molto se non una palla gol di Sanabria, l’attaccante in spaccata prova a battere Sirigu che respinge con i pugni. Cominciano i cambi ed il Genoa prova a far male con l’innesto di Pandev e Destro, tuttavia Longo e furbo e chiede a Rincon di marcarlo a uomo. Al 75′ in contropiede è Lukic a chiudere la gara con il destro dal limite dopo l’assist di Belotti. Nel finale Belotti si mette in proprio, recupera palla e segna con il mancino all’incrocio.