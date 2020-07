Torino-Genoa: Longo e Nicola dopo la gara

Torino-Genoa: le parole di Longo e Nicola dopo la partita

Ecco le dichiarazioni del post partita del tecnico del Torino Moreno Longo e di quello del Genoa Davide Nicola.

Le parole di Longo

Le dichiarazioni di Moreno Longo a Sky Sport:

“Quando sono arrivato la situazione era davvero probante per qualsiasi tipo di allenatore. Riuscire a far lottare per la salvezza chi era partito per giocare in Europa non era semplici. Ho dovuto ricreare lo spirito positivo e questo non è stato semplice. Il Toro ha un grandissimo nome ma a volte dobbiamo guardare in faccia la realtà, in questa stagione dovevamo correre per salvarci. Salvezza raggiunta? No, assolutamente. Non lo dico per scaramanzia ma sappiamo che finché la matematica non lo dirà, bisogna lavorare e anche con grande concentrazione”.

Le parole di Nicola

Le parole di Davide Nicola a Sky Sport:

“Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tanre occasioni da gol, ma volevamo vincere a tutti i costi, tuttavia alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che erano bravi. Gli errori ci hanno condannato ma non è facile spiegare questo risultato. Lo 0-3 sembra negativo ma la partita in campo è stata molto diversa ed equilibrata”.