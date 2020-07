Sassuolo-Juventus, De Zerbi: “Troppo rispetto, sprecate energie”

L’allenatore dei neroverdi, Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Le parole di De Zerbi dopo Sassuolo-Juventus

Dopo una partita bellissima tra Sassuolo e Juventus e ricca di gol, il tecnico degli emiliano Roberto De Zerbi ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘ . Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Mi sono complimentato coi calciatori per quanto hanno fatto in campo. Però non sono felice dei primi 15 minuti. Abbiamo avuto troppo rispetto della Juve, eravamo contratti, così abbiamo sprecato energie preziosi. Mi infastidito anche i tre gol subiti. Abbiamo cambiato modo di difendere con una nuova. Avevamo lavorato per evitare di prendere gol simili. Dispiace a questo punto perché forse meritavamo di vincere. Contro la Lazio avremmo ottenere una vittoria con un risultato più pieno e più largo. Questo è il nostro spazio di crescita più importante. Se la stagione che verrà riusciremo ad avere rispetto per gli avversari senza perdere consapevolezza in noi, allora arriveremo a toglierci soddisfazioni. Ho visto la squadra, era felice, ma anche un po’ dispiaciuta per le reti subite“.

