News Cagliari, terapie per i due titolari di mister Zenga

I rossoblù di Walter Zenga, dopo la netta sconfitta di ieri sera per 3-0 contro la Sampdoria, hanno già ripreso gli allenamenti.

Terapie per Nainggolan e Pellegrini

Non c’è tempo di leccare le ferite in casa Cagliari. Dopo la batosta subita dalla Sampdoria ieri sera, i ragazzi di Walter Zenga sono ritornati subito al lavoro, in vista del delicato match di sabato 18 luglio contro il Sassuolo alla ‘Sardegna Arena‘. I calciatori che ieri hanno preso parte alla partita, questa mattina hanno svolto una seduta di scarico in palestra. Quelli che non hanno giocato invece semplice attivazione ed esercitazioni tecniche. A fine allenamento c’è stato il tempo di svolgere una partitella a campo ridotto.

Per Christian Oliva invece lavoro personalizzato. Per il belga Radja Nainggolan e Luca Pellegrini semplici terapie. Nel pomeriggio di domani è in programma un’altra seduta di allenamento.

Per il ‘Ninja’ stop di almeno 20 giorni

Quella di Radja Nainggolan contro il Lecce potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia dei sardi in questa stagione. Lesione al soleo della gamba destra, un problema che il calciatore già aveva avuto in passato. Molto probabilmente il calciatore non rimarrà nella società di Giulini, farà rientro all’Inter dove ad attenderlo c’è Antonio Conte. Non è detto però che l’ex Roma possa rimanere in neroazzurro, le richieste di calciomercato per lui di certo non mancano.