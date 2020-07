SPAL-Inter chiuderà la 33esima giornata di Serie A. A parlare nel pre partita a DAZN è stato il direttore sportivo dell’Inter, Beppe Marotta, che si è concentrato sul futuro di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez in particolare.

SPAL-Inter, le parole di Marotta

Il dirigente dell’Inter ha comunicato di voler tenere Alexis Sanchez ma alle giuste condizioni. Il cileno è importante per Conte e la società vorrebbe tenerlo, ma al momento bisognerebbe trattare con il Manchester United e quindi non dipenderà solo dal club italiano. Su Lautaro Martinez poi il dirigente ha ribadito che il calciatore non ha mai comunicato di voler andar via e che la società vuole tenerlo.

