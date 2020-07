Calciomercato Napoli: caso Osimhen, il nuovo agente chiama la Premier

Il Napoli continua ad inseguire senza sosta Victor Osimhen. La società non ha raggiunto nessun accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik e quindi è alla ricerca di altri attaccanti. Si cerca una punta giovane e che possa già dare tanto a Gattuso e alla società azzurra. Il nigeriano attaccante del Lille sembra l’uomo giusto, ma al momento la trattativa resta bloccata. Soprattutto dopo il cambio agente.

Napoli: si aspetta Osimhen, ma ora può saltare tutto

Il Napoli ha invitato il calciatore e i suoi agenti in città che ha prima conosciuto Gattuso e poi De Laurentiis dopo un giro in barca. Poi però Osimhen ha deciso di abbandonare i suoi procuratori che avevano raggiunto l’intesa con il Napoli per affidarsi ad un nuovo agente. Questo sembrava aver trovato l’accordo con il Napoli, ma ora è alla ricerca di offerte più alte per accontentare il proprio giocatore e portarlo a giocare in Premier League, dove sogna di finire sin da piccolo.

Napoli: Osimhen è un caso, il nuovo agente ora vuole portarlo in Premier League

Incontro nelle prossime ore con Manchester United, Liverpool e Tottenham. Il club più interessato al calciatore è il Manchester. L’agente punta a realizzare il sogno del calciatore e e far arrivare i club inglesi ad offrire circa 7 miloni netti a stagione d’ingaggio. Da Lille tutti erano convinti che il calciatore accettasse Napoli entro questa settimana, ma non è così e bisognerà aspettare ancora a lungo.