Calciomercato Napoli, Guardiola spinge per un big

Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando sia a qualche possibile innesto, sia a qualche eventuale cessione. Mentre il colpo Osimhen appare sempre più vicino, molti dubbi arrivano sulla situazione relativa a diversi big in squadra, continuamente richiesti. E’ il caso di Koulibaly.

Ultime Napoli: Guardiola spinge per Koulibaly

Koulibaly è senza ombra di dubbio uno dei difensori più forti in Europa, e le sue prestazioni post lockdown sono tornate ad essere devastanti come quelle dello scorso anno. Il senegalese è migliorato sotto alcuni punti di vista, e l’attenzione da parte delle pretendenti non è scemato neanche un po. Ne sa qualcosa il Manchester City, il cui vorrebbe puntare forte sul giocatore per la prossima stagione. Guardiola in particolare pare stia spingendo parecchio nell’affare, con un Napoli che però continua a fare muro. I Citizens sono pronti a mettere sul piatto anche delle contropartite, De Laurentiis vuole soldi cash.

Colpo Koulibaly: l’offerta del City

Guardiola e il City vogliono Koulibaly, ma riuscire a convincere ADL non sarà affatto impresa facile. Il patron azzurro continua a chiedere 100 milioni di euro, gli inglesi ne offrirebbero 75. Cifra altissima, ma che non è abbastanza per strappare il senegalese dalla corte partenopea. La sensazione però è che la trattativa possa andare ad oltranza.