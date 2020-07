Sassuolo-Juventus 3-3: gol e spettacolo al Mapei Stadium (HIGHLIGHTS VIDEO)

I video dei gol di Sassuolo-Juventus

Partita ricchissima di emozioni quella che si è vista al ‘Mapei Stadium’. Dopo 5 minuti la Juventus è già in vantaggio con Danilo. Sette minuti più tardi ci pensa Gonzalo Higuain a siglare il gol del 2-0. Ma il Sassuolo non ci sta. Ad accorciare le distanze è Filip Djurcic che batte l’incolpevole Szczęsny. Nella ripresa è un altro Sassuolo. I neroverdi pareggiano i conti con una punizione magistrale di Domenico Berardi. Al 54′ il Sassuolo si porta in vantaggio con Ciccio Caputo, abile a sfruttare l’assist ‘involontario’ di Berardi. Dieci minuti più tardi Alex Sandro riporta il match in parità, gran colpo di testa su calcio d’angolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La sintesi e il tabellino di Sassuolo-Juventus