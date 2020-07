Milan-Parma, D’Aversa striglia i suoi già in ‘vacanza’

L’allenatore dei crociati, Roberto D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan di Stefano Pioli.

Le parole di Roberto D’Aversa dopo Milan-Parma

Terminata la partita tra Milan e Parma che ha visto vincere gli uomini di Pioli contro i gialloblù, il tecnico Roberto D’Aversa ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Non siamo partiti bene, poi ci siamo trovati sotto inspiegabilmente. Dobbiamo migliorare, peccato non aver portato a casa il risultato. Abbiamo avuto occasione per fare gol, mi aspetto sempre qualcosa in più dai miei ragazzi. Dobbiamo meritarci la riconferma perché il campionato non è finito. Il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Non possiamo essere contenti di aver fatto 5 sconfitte su 6 partite. Quelli che entrano devono dare sempre qualcosa in più, non dobbiamo aver voglia di fare un finale di campionato come l’anno scorso. Siamo una squadra che mette in difficoltà gli avversari. Se prima del lockdown eravamo la migliore difesa e ora non lo siamo più un motivo ci sarà“.

