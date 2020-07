Calciomercato Fiorentina, caso Ribery: la società rivela il futuro

Scoppia un vero e proprio caso alla Fiorentina. Franck Ribery, campione francese arrivato la scorsa estate tra il grande entusiasmo, potrebbe andare via a fine stagione. Il calciatore classe 1983 si è trovato subito bene in Italia e a Firenze ma nei giorni scorsi è stato vittima di una rapina. Questo ora potrebbe compromettere il suo futuro con la maglia viola.

Fiorentina, caso Ribery: la situazione

Rapina nella propria abitazione per Ribery e la sua famiglia. Per fortuna, al momento che i ladri sono entrati in casa, nessuno dei familiari si trovava nell’abitazione. Il calciatore è subito esploso sui social, dicendo di dover difendere la propria famiglia e che avrebbe preso una decisione nelle prossime settimane, tra le varie ipotesi c’è anche quella di un addio da Firenze perché non si sente ‘al sicuro’. Intanto, la società non ci sta e vuole tutelare e tenere il calciatore a tutti i costi.

Fiorentina, caso Ribery: la società rivela il futuro, le parole di Baorne

Dopo le parole del presidente Rocco Commisso, che ha voluto ribadire di voler tenere a tutti i costi la prossima stagione il campione francese, sono arrivate anche le parole di conferma del direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha parlato nella giornata di oggi del progetto viola e del futuro di Franck Ribery. Il dg ha rivelato che tutti insieme al calciatore e la famiglia stanno trovando la migliore sistemazione per si che resti a Firenze.