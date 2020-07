Calciomercato Fiorentina, il campione va via: rifiutato il rinnovo

La Fiorentina sta progettando il proprio futuro. Il patron Rocco Commisso non è felice per l’attuale stagione, che si chiuderà con la squadra viola nemmeno a metà classifica. Anno di transizione, ma che non sta bene al nuovo presidente italo-americano che vuole portare Firenze sul tetto d’Europa. Prima però bisognerà iniziare dalla Serie A e la società sta mettendo su una squadra giovane e competitiva per il futuro. Intanto, ancora non è stato scelto il prossimo allenatore.

Fiorentina, Commisso vuole tenere Chiesa e Castrovilli

Nel corso di questa stagione la Fiorentina è riuscita ad acquistare calciatori importanti e la stella Franck Ribery, oltre poi a trattenere giocatori fondamentali, su tutti Federico Chiesa. Il giovane talento viola, insieme a Gaetano Castrovilli, rappresentano il futuro anche della Nazionale italiana e Commisso spinge per tenerli a lungo a Firenze. Arrivata l’offerta del rinnovo per l’esterno d’attacco, ma la risposta non è stata quella che Commisso si aspettava.

Fiorentina, Chiesa rifiuta il rinnovo: pronta la cessione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’offerta per il rinnovo del contratto non ha convinto Federico Chiesa che ora inizia ad avere dei dubbi sul proprio futuro in viola. Pare che il calciatore abbia già deciso di andare via e provare una nuova sfida. Il calciatore chiederà la cessione alla Fiorentina che però continua a chiedere 70 milioni di euro (che ad oggi nessuno ha intenzione di spendere in Italia). Su di lui ci sono Inter e Juventus e il calciatore vorrebbe restare in Serie A.