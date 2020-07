Bologna-Napoli, Mario Rui e Dominguenz nel prepartita

Sta per arrivare il fischio d’inizio della sfida tra Bologna e Napoli, in diretta a DAZN sono arrivati i commenti introduttivi alla gara: tocca a Dominguez e Mario Rui.

Le parole dei giocatori prima di Bologna-Napoli

Tocca prima al centrocampista rossoblu: “Sono bravi, Insigne, Mertens, Callejon, dobbiamo stare attenti, concentrati tutta la partita. Se noi facciamo quello che sappiamo, il nostro gioco, sarà una grande partita. Devo fare sia la fase offensiva che difensiva, oggi è una partita di quelle dove devo farlo, spero di farlo al meglio“.

Gli fa eco il portoghese: “Il tempo a disposizione non c’è, si finisce una partita e se ne comincia subito un’altra, abbiamo visto quello che abbiamo fatto meno bene, sicuramente dobbiamo migliorare la finalizzazione in Serie A, siamo una delle peggiori squadre in proporzione, ma è importante che il gioco continui ad esserci sempre“.

