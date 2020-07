Calciomercato Roma, in stand-by l’operazione Smalling

Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e nel corso di queste ultime due settimane, anche la Roma sta cercando di portare avanti più operazioni possibili, specie in entrata. Le intenzioni dei giallorossi sarebbero quelle di andare a blindare Chris Smalling, attualmente in prestito dal Manchester United.

Ultime Roma: franata nella trattativa Smalling

La Roma è intenzionata a blindare Smalling, centrale che ha fatto molto bene in questo suo primo anno di Roma. Il difensore inglese ha mostrato buona sicurezza, oltre che una leadership fondamentale per l’annata giallorossa. Ovviamente la squadra capitolina vorrebbe riconfermarlo ancora in rosa, ma si tratta ad oggi di una trattativa comunque piuttosto complicata. Il motivo? Attualmente il Manchester United non ha alcuna intenzione di concedere sconti alla Roma, e continua a chiedere 20 milioni di euro. Fienga è arrivato ad offrirne 14, ed è per questo che la trattativa si trova al momento in stand-by. Questa la notizia riportata da cm.com.

Smalling: ottimismo Roma?

Smalling resta un obiettivo difficile da raggiungere, specie vista la volontà dei Red Devils. La Roma però può sperare in un ribasso del prezzo, oltre al gradimento del giocatore, il quale resterebbe molto volentieri nella Capitale. L’inglese è convinto di aver trovato la sua dimensione, che possa essere decisivo nell’affare?

