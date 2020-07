Calciomercato Roma, se parte Dzeko è pronto lo sgarbo alla Juve

Questo può essere l’ultimo anno di Edin Dzeko con la maglia giallorossa. Al suo posto potrebbe arrivare un calciatore dalla Serie A.

Dzeko ‘out‘, Milik ‘in’. L’idea dei giallorossi

Antonio Conte non ha mai smesso di pensare ad Edin Dzeko. E’ vero che l’anno scorso, al posto di Mauro Icardi, è arrivato Romelu Lukaku che non ha fatto rimpiangere neanche per una partita l’attaccante argentino. Ma proprio come riserva del belga, l’ex ct della nazionale ha sempre pensato al bosniaco. Le qualità dell’attaccante della Roma fanno letteralmente impazzire il tecnico neroazzurro. Ed è per questo che la dirigenza giallorossa lavora ad una sua possibile cessione. Si parla di 15 milioni di euro. Ma chi al suo posto? Il club capitolino un’idea ce l’ha: si chiama Arkadiusz Milik.

Il polacco non ha mai nascosto il suo desiderio di andare via da Napoli. Lo farebbe da vincente, visto che è stato l’ultimo dei rigoristi che ha permesso alla società partenopea di vincere la Coppa Italia contro i rivali della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma: la decisione sul futuro di Zaniolo

Roma, perché acquistare Milik?

Innanzitutto Milik è più giovane di Dzeko di 8 anni. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 50 milioni. Troppo per la Roma che inserirebbe, molto volentieri,nella trattativa Under che piace a Cristiano Giuntoli. Un altro problema è che il numero 99 azzurro non piace solo ai giallorossi: Juventus, Atletico Madrid e Tottenham seguono da vicino il bomber che lascerà sicuramente Napoli.