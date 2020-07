Calciomercato Napoli, nel mirino un difensore del Barcellona: è sfida a quattro

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti con molta intensità, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre sta cercando di rinforzarsi in tutti i reparti. Occhio soprattutto al Napoli, il quale avrebbe intenzione di apportare qualche modifica in difesa. Nel mirino un centrale del Barcellona.

Ultime Napoli: Umtiti idea concreta, può arrivare in prestito

Il Napoli pensa a puntellare la difesa, e in queste ultime ore si sta parlando di un nome totalmente inedito: Samuel Umtiti. Il centrale francese milita nel Barcellona, ma stando a quanto riportato da Sport, non rientrerebbe nei piani blaugrana. Le intenzioni del club spagnolo sarebbero quelle di lasciarlo partire in prestito, in modo da alleggerire la questione stipendi. Gli azzurri ci pensano, e provano ad anticipare tutti nella corsa. Il giocatore ex Lione è infatti seguito da diverse squadre, e questa sul mercato potrebbe essere un’occasione molto importante.

Umtiti: è sfida a quattro

Il futuro di Umtiti, con ogni probabilità, non sarà in Spagna la prossima stagione. Il difensore francese è seguito dal Napoli, ma attenzione anche ad altre tre squadra italiane: stiamo parlando di Lazio, Roma e Torino, le quali sarebbero alla finestra per il Campione del Mondo. Una vera e propria sfida a quattro quindi, con la Serie A che si muove.

