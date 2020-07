Calciomercato Milan, l’argentino è pronto a ritornare a ‘casa’

Dopo 3 anni dal suo arrivo, il nazionale argentino potrebbe fare le valigie e lasciare la Serie A. Sulle sue tracce ci sono due club.

Biglia è pronto a dire addio al Milan

Lucas Biglia è pronto a lasciare il Milan. In tre anni in rossonero non ha saputo dimostrare tutto il suo valore, complici i numerosi infortuni che lo hanno condizionato pesantemente. Per questo il calciatore sta valutando tutte le possibili destinazioni. L’Independiente vorrebbe riportarlo in Argentina, ma il calciatore non gradisce ancora un suo ritorno in patria. Vorrebbe continuare la sua avventura in Europa. L’Anderlecht è la squadra che lo ha portato nel calcio europeo e di questo Biglia gliene sarà sempre grato.

L’allenatore-calciatore del club belga, Vincent Kompany, è interessato al numero 20 rossonero e potrebbe prenderlo a parametro zero, visto che il calciatore non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto coi rossoneri.

Domani sera contro il Parma mancherà lo squalificato Saelemaekers

Mercoledì alle 19:30 il Milan affronterà il Parma, reduce dal pareggio in extremis contro il Bologna nel derby romagnolo. Contro i ducali mancherà il belga Alexis Saelemaekers che contro il Napoli ha rimediato due cartellini gialli, con conseguente espulsione. Non recupera dall’infortunio il centrocampista spagnolo Samu Castillejo. Possibile inserimento di Bonaventura treuqartista con Calhanoglu sulla fascia. Ibrahimovic unica punta, dietro di lui agirà il croato Rebic in vantaggio su Leao.