La Juventus affronterà nella prossima partita di Serie A il Sassuolo. La squadra di Roberto De Zerbi è una delle più in forma del momento, quattro vittorie consecutive per i neroverdi. La prossima sarà una partita importante, per capire a che punto sono entrambe le squadre e come esame per diversi calciatori. Su tutti ci sono Boga e Locatelli, calciatori molto ricercati in tutta Europa.

Juventus: doppio colpo dalla Serie A, ma c’è anche l’Atletico Madrid

La Juventus è uno dei club che ha messo i due calciatori nel mirino, per questo, proprio nella prossima partita. La dirigenza bianconera terrà sotto osservazione i due talenti. Sfida a un altro club italiano e uno spagnolo per il loro acquisto. Intanto, i calciatori, non hanno dato ancora la loro preferenza e vorrebbero scegliere con calma.

Juventus: Locatelli e Boga, sfida con Atletico Madrid e Napoli

Come riportato da Tuttosport, non c’è infatti solo la Juventus ma anche il Napoli che segue l’attaccante e l’Atletico Madrid il centrocampista ex Milan. Stagione ad altissimi livelli per Manuel Locatelli e Jeremie Boga. La società vorrebbe tenere ancora la prossima stagione i due calciatori, ma di fronte ad offerte importanti il club potrebbe decidere di cedere i due talenti. Sarà battaglia tra Juve e Napoli, con i club stranieri pronti a beffare tutti.