Calciomercato Juventus, il dopo-Pipita potrebbe arrivare dalla Premier

Gonzalo Higuain, alla fine di questa stagione, lascerà con molta probabilità i bianconeri. Al suo posto potrebbe arrivare un francese dalla Premier.

Lacazatte-Juventus è più che un’idea

Gonzalo Higuain sta valutando la sua prossima destinazione. Ritornare in Spagna, a casa in Argentina o provare l’avventura negli Stati Uniti? Fatto sta che le richieste per l’ex Napoli non mancano. L’Atletico Madrid di Simeone sta provando a convincerlo. Il River Plate vorrebbe riportarlo a casa e la MLS vorrebbe fargli provare una nuova esperienza. La dirigenza pensa alla sua cessione, ma ovviamente sta cercando il suo sostituto. Il nome nuovo è quello di Alexandre Lacazette, di proprietà dell’Arsenal.

Su di lui c’è anche la squadra del ‘Cholo‘ che, se non dovesse arrivare il ‘Pipita‘, punterebbe proprio sull’attaccante francese. Il club di Premier League cederà uno tra Lacazette e Aubameyang. Il numero 9 dei ‘gunners‘ è il giusto attaccante che Sarri vorrebbe per comporre il trio d’attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo.

Se salta Lacazette si punta su Raul Jimenez o Milik

La Juventus ha anche il ‘Piano B‘ e addirittura quello ‘C‘. La priorità rimane Arkadiusz Milik, che lascerà con ogni probabilità Napoli. Ma sul polacco c’è anche la Roma che vorrebbe sostituire Dzeko proprio con lui. L’altro nome è quello di Raul Jimenez, di proprietà del Wolwerhampton. Le richieste dei ‘Wolves‘ hanno spaventato non poco la dirigenza bianconera: 60 milioni di euro.