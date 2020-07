Calciomercato Inter, Conte rompe con il suo pupillo: è già addio?

Calciomercato Inter, Eriksen e Conte: è già rottura. Il tecnico potrebbe dire ‘sì’ all’eventuale cessione

Non è stato un buon inizio quello di Christian Eriksen all’Inter, calciatore arrivato nel corso del calciomercato invernale. Ha spinto molto il suo tecnico, Antonio Conte, per ottenerlo in rosa, ma l’amore sembra non essere sbocciato tra i due. Al contrario, dopo i pochissimi minuti concessi a Verona, nella sfida contro l’Hellas, è arrivata una nuova bocciatura dell’allenatore, sul danese, in occasione del match col Torino. Il calciatore è infatti entrato solo per pochi minuti, situazione non gradita dallo stesso giocatore ex Ajax e Tottenham. E infatti, potrebbe essere già arrivata la rottura tra i due, con Conte che non lo vedrebbe nel suo scacchiere ideale.

Inter, che succede con Eriksen? Possibile cessione immediata per il danese

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sportmediaset, avanzerebbero da casa Inter, le ipotesi di cessione per Eriksen. Si, dopo un lungo corteggiamento che ha portato all’approdo di Eriksen in nerazzurro, potrebbe già essere finita la sua esperienza a Milano. Durata pochissimo dunque l’avventura del centrocampista in Serie A, con l’idea ora dell’Inter di risolvere il problema grazie alla cessione. Il giocatore potrebbe rappresentare un’importante contropartita tecnica per arrivare a nuovi innesti tra gli obiettivi di Beppe Marotta. Ci sarà molto lavoro per l’amministratore delegato dell’Inter, che dovrà ben presto risolvere questo “caso” venuto fuori da Appiano Gentile.