Calciomercato Inter, addio Conte? Scelto l’eventuale sostituto

Una stagione positiva per l’Inter, che però poteva sicuramente sperare in un epilogo migliore per la stagione. L’ottima partenza aveva avvicinato i nerazzurri alla zona Scudetto, ma adesso, a distanza di 6 partite dalla fine, acciuffare la Juventus sarebbe quasi utopia. Dopo diverse battute d’arresto, i dubbi sono riaffiorata, ed anche sul futuro di Antonio Conte.

Ultime Inter: Allegri in pole in caso di addio Conte

Un Inter che vuole e che deve terminare nel miglior modo possibile la stagione, lo vuole la società e lo vuole soprattutto Conte. Si sa, il tecnico pugliese è un tipo molto esigente, e se le cose vanno male non esita mai a spiattellare in faccia a tutti il suo malumore. La sua bravura da allenatore è ormai fuori discussione, ma cosa dovesse succedere se andasse via dai nerazzurri? Il rischio c’è, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che il sostituto preferito in tal caso potrebbe essere Max Allegri. L’ex Juventus è fermo da più di anno, che possa ritornare in Serie A in un futuro non troppo lontano?

Conte: perchè andarsene proprio adesso?

Il futuro di Conte non è certo al 100%, ma è pur vero che ad oggi non ci sarebbero motivi di una sua partenza. Il progetto è appena iniziato, non si può certo dire che lo abbia fatto nella maniera errata, e per di più la società sta facendo e farà di tutto per accontentarlo sul mercato. Allegri resta un sogno si, ma può aspettare.

