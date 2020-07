Calciomercato Inter: affare ai dettagli, firma fino al 2022

L’Inter continua a pensare alla prossima stagione. Come riportato da Sky Sport il club nerazzurro, nonostante l’interesse per il portiere Musso, sarebbe ai dettagli per il rinnovo di Handanovic.

Inter, Handanovic firma fino al 2022

Il club nerazzurro pronto a blindare Samir Handanovic. Il portierone sloveno oggi festeggia il suo 36esimo compleanno e sarà un compleanno con bel regalo da parte della società.

Il club nerazzurro, infatti, sarebbe vicinissimo a rinnovare il contratto con il portiere fino al 2022. Le parti sono infatti ai dettagli, le trattative andavano avanti da tempo ed ora è arrivata a compimento.

Sarebbe questo un segnale di fiducia per il capitano della squadra, con il quale la società ha trovato la soluzione contrattuale per il prolungamento.

Inter, l’idea per il futuro

L’idea del club nerazzurro sarebbe quella di tenere ancora un anno Handanovic come titolare e pensare già al futuro. A settembre a Milano arriverà il portiere rumeno Radu, ex Genoa ed oggi al Parma. Il portiere sarà valutato da conte come secondo e, se supererà il giudizio dell’allenatore, sarà tenuto in panchina per un anno in attesa di provare ad insidiare Samir per il 2021. Se non offrisse garanzie, invece, i nerazzurri potrebbero chiudere per Musso dell’Udinese magari inserendo nell’affare lo stesso cartellino di Radu.