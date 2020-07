Atalanta-Brescia: le formazioni ufficiali

Brescia-Atalanta: ecco le formazioni ufficiali della gara di questa sera che aprirà la 33esima giornata di Serie A.Riposa Gomez nella dea che da la caccia al secondo posto in campionato. In attacco c’è Zapata con Ilicic e Malinovskyi. Assenze Muriel per l’incidente di oggi, fuori anche Hateboer che non sarà in campo contro le Rondinelle. Nel Brescia confermati in attacco Torregrossa e Donnarumma. In porta va Andrenacci.

Atalanta: (3-4-2-1)Sportiello; Sutalo, Caldara, Djmsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic, Zapata

Brescia: Andrenacci, Mateju, Spalek, Mangraviti, Semprini, Bjarnason, Cancellor, Viviani, Dessena, Torregrossa, Donnarumma