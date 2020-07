Atalanta-Brescia 6-2: risultato, sintesi, gol e video

L’Atalanta travolge il Brescia tra le mura amiche. Parte benissimo la Dea che trova subito la rete con Pasalic. L’ex Milan si inserisce bene e fulmina Andrenacci. La gara sembra equilibrata perchè il Brescia reagisce subito a pareggio dopo 8 minuti con Torregrossa. Ma non è finita perchè De Roon segna subito la rete del nuovo vantaggio. L’Atalanta prende campo e si diverte. Il gol più bello della serata lo segna Malinovsky da trenta metri mette dentro una rete stupenda. All’appello, tuttavia, manca anche l’attaccante Duvan Zapata che sfrutta il lavoro in corsia e fa subito 4-1. Nel secondo tempo Pasalic si scatena e chiude con una tripletta. In gol anche Spalek.