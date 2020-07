Sampdoria, infortunio Ramirez: condizioni e tempi di recupero

Sampdoria, infortunio Ramirez: problemi alla caviglia, Ranieri rischia di perdere uno dei suoi

E’ uno dei protagonisti del club blucerchiato e parliamo del perno principale del centrocampo di Claudio Ranieri alla Sampdoria, Gaston Ramirez. Il giocatore uruguaiano è uscito malconcio dal match contro l’Udinese, gara in cui è venuta fuori una brutta notizia proprio per il tecnico testaccino. L’ex Roma dovrà fare a meno del suo calciatore.

Sampdoria, infortunio Ramirez: ecco le condizioni e quando potrebbe rientrare

Come riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, si è infortunato Gaston Ramirez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe essere uno degli assenti per infortunio dei prossimi impegni in fondo alla classifica. Sì, le squadre stanno correndo verso la salvezza e ci sarebbe bisogno di tutti in ogni squadra, ma gli affaticamenti e gli infortuni vengono sempre fuori in questo momento di totale caos, generato dai troppi impegni. Si è infortunato infatti, in questo tour de force, Gaston Ramirez. Il giocatore ha avuto un problema alla caviglia, che non gli ha permesso di sostenere gli allenamenti a Bogliasco. Solo terapia per lui, sarà uno degli assenti del prossimo impegno contro il Cagliari, di mercoledì. Il rientro non è ancora stabilito, bisognerà calcolare bene le cose attraverso gli esami strumentali, con la Samp che monitorerà la situazione giorno dopo giorno.