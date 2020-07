Manchester City, arriva la notizia che tutta Europa aspettava! Il club inglese, squalificato per due anni dalle prossime coppe europee, ha presentato nelle scorse settimane il ricorso al TAS, l’ultimo per aggrapparsi ad un annullamento della decisione. In questi minuti è arrivata la decisione definitiva e ufficiale del TAS riguardo la squalifica del club inglese allenato da Pep Guardiola.

Manchester City, vinto il ricorso al TAS: revocata l’esclusione dalle Coppe Europee (UFFICIALE)

Adesso è anche ufficiale, il Manchester City di Guardiola ha vinto il ricorso al TAS. Revocata l’esclusione dalle Coppe Europee, il club potrà partecipare già dalla prossima stagione alla Champions League. Cambia il futuro del club, con i piani di mercato soprattutto. Difficile ora pensare che Pep Guardiola decida di andare via, così come tanti altri calciatori corteggiati in giro per l’Europa potrebbero restare. Il club dovrà pagare soltanto una multa da 10 milioni di euro.

