Calciomercato Torino: offerta per Sarr e scelto il nuovo allenatore

Il Torino è sempre più vicino alla salvezza. La squadra di Longo ha ottenuto punti importanti nelle ultime giornate di campionato per mettersi in una situazione più tranquilla. Intanto, la socità è già a lavoro per la prossima stagione, con il presidente Cairo che ha voglia di far tornare in Europa la propria squadra. Scelto il tecnico del futuro e individuati nuovi obiettivi di mercato.

Calciomercato Torino: offerta per Sarr in difesa

Malang Sarr, difensore centrale 21enne, si è appena svincolato dal Nizza. Il calciatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto per poter scegliere il proprio futuro e approdare in un grande club. Sul difensore centrale ci sono tanti club in Bundesliga e Premier League, ma gli interessi più concreti giungono proprio dalla Serie A. Milan, Inter e Napoli sono sul calciatore, ma secondo quanto scritto da l’Equipe, c’è a sorpresa anche il Torino che avrebbe anche già presentato l’offerta al calciatore che starebbe valutando.

Torino, scelto il nuovo allenatore: Giampaolo o Juric

Intanto, mentre un occhio è sul mercato, l’altro è sulla scelta dell’allenatore del futuro. Longo sa bene di essere stato scelto come traghettatore fino al termine della stagione, a fine anno sarà addio. Urbano Cairo, intanto, ha deciso per Marco Giampaolo o Ivan Juric.