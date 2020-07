Il Napoli è in piena trattativa per l’acquisto di Victor Osimhen. Il giovane attaccante del Lille piace agli azzurri ed è pronto già a dire addio al club francese. Il nigeriano ha chiesto tempo al club azzurro per dare una risposta definitiva nelle prossime settimane. Su di lui ci sono altri club interessati che però ancora non hanno fatto una mossa definitiva. Lui sogna la Premier League.

Napoli, futuro tutto da decidere per Osimhen

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Victor Osimhen che potrebbe cambiare agenti per attirare a se offerte migliori dai club di Premier League, campionato dove lui vorrebbe giocare. Intanto, alcuni organi di stampa, nelle ultime settimane hanno parlato di un ultimatum di 10 giorni da parte del Napoli al giocatore, ora però è arrivata la risposta del calciatore sui social.

Napoli, il messaggio ironico di Osimhen sul suo futuro

Si è parlato tanto nelle ultime ore di un possibile ultimatum lanciato dal Napoli al calciatore nigeriano. Il giovane attaccante ha ascoltato l’offerta del Napoli e visitato la città, ora però ha bisogno di tempo per decidere bene il suo futuro. Intanto, l’attaccante del Lille, Victor Osimhen, ha scritto un messaggio sui propri account social, in merito proprio alle ultime notizie su un possibile ultimatum lanciato dal Napoli. Il calciatore ha voluto sottolineare il messaggio della notizia con un risata: “10 days ultimatum”.