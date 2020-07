Calciomercato Napoli: nome nuovo dalla Francia

Continua la caccia del Napoli per un terzino sinistro. Gli azzurri cercano un sostituto di Ghoulam che evidentemente continua a non dare garanzie.

Napoli, c’è Amavi per la corsia mancina

Come riportato dal Corriere dello Sport, dalla Francia oltre a Victor Osimhen, potrebbe arrivare anche un esterno.

Serve un sostituto per Mario Rui, qualcuno che possa garantire turn-over a ritmo sostenuto, perché anche da settembre in poi si giocherà intensamente.

Il Napoli segue da parecchio tempo Konstantinos Tsimikas(24). Il greco resta tra le prime posizioni della lista di Giuntoli ma il suo nome sembra meno privilegiato rispetto a sei mesi fa.

Il nome nuovo, invece, è quello di Jordan Amavi (26) che con il Marsiglia ha solo un altro anno di contratto prima della scadenza e dunque dovrà decidere se firmare il rinnovo o salutare. Non sarà facile ora strapparlo ai francesi visto il cambio di dirigenza.

Napoli, Ghoulam salta

Chiudere l’affare per il Napoli, come detto, non sarà semplice anche perche gli azzurri nel caso vogliano intervenire con decisione, dovranno comunque sistemare Faouzi Ghoulam, che ha un contratto da top player, con una serie di bonus.

Non sarà semplice ma il tempo consente di riflettere sulla posizione del difensore. Sia il Napoli, che l’agente del ragazzo, cercheranno insieme una soluzione.