Il calciomercato del Milan si impreziosisce di un’importante cessione che questa sera è diventatata ufficiale.

Calciomercato Milan, Suso riscattato dal Siviglia: è ufficiale

Il primo sorriso del calciomercato del Milan arriva dal Siviglia. Il club andaluso si è qualificato aritmeticamente in Champions League grazie al passo falso del Villareal contro il Valladolid e dovrà riscattare Suso. Il trequartista spagnolo era arrivato al Sanchez Pizjuan a gennaio in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League. Così è stato e i rossoneri ora guadagneranno 24 milioni di euro. Un tesoretto importante per il club di proprietà di Elliott, che potrà investire la somma derivante dalla plusvalenza fatta con lo spagnolo nella prossima sessione di calciomercato.

Esuberi via: ecco i guadagni dei rossoneri

A gennaio il Milan si è liberato dei due “esuberi” principali della rosa di Stefano Pioli: Krysztof Piatek e Suso. Dalla cessione dell’attaccante polacco sono arrivati 27 milioni di euro e nei prossimi giorni ne arriveranno altri 24 dall’addio di Suso che ha vissuto una fase sempre più calante in rossonero dopo il primo periodo molto positivo. Ora per i rossoneri l’obiettivo principale per il prossimo mercato è Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che piace anche a Napoli e PSG.

