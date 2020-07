Calciomercato Juventus, esonero Sarri: Agnelli ha deciso

Calciomercato Juventus, avanti con Sarri: futuro confermato in bianconero

E’ al centro delle polemiche, tra i tifosi della Juventus, il tecnico Maurizio Sarri. Ha convinto a metà la sua prima esperienza in bianconero, l’allenatore di Figline che è arrivato a Torino non senza scetticismo da parte dei tifosi, molto legati alle annate vissute con Massimiliano Allegri e dubbiosi sulla funzionalità del suo lavoro nell’ambiente Juve. Al momento, il gioco spumeggiante che ha mostrato nel triennio di Napoli e che ha fatto innamorato Andrea Agnelli che, nella scorsa estate, andò di persona a Baku – in occasione della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal – per convincerlo. Il suo futuro non è più così certo alla Juventus, ma secondo i colleghi di Sportmediaset, ci sarebbe una decisione da Torino, proprio della società juventina.

Juventus, Agnelli continua con Sarri: solo una cosa potrebbe far vacillare le sue idee per il futuro

Sportmediaset dunque allontana le possibilità di Guardiola o dell’idea italiana che vedrebbe Inzaghi alla Juventus. Niente, salvo clamorosi colpi di scena legati ad un eventuale mancato scudetto, Andrea Agnelli andrà avanti con Maurizio Sarri. Ovviamente molto dipenderà anche dalla sfida di ritorno in Champions League contro il Lione, ma comunque la decisione del patron della Juventus sarebbe quella di andare avanti con l’allenatore ex Chelsea. E inoltre, dalla prossima sessione di calciomercato, si farà una campagna acquisti importantissima, con la Juve pronta ad affidargli il compito di prendere i tasselli giusti per il suo 4-3-3.