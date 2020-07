Calciomercato Juventus, quasi fatta per il nuovo ‘Varane’

La dirigenza bianconera sta per ufficializzare un grande colpo di mercato. Manca poco per la firma del baby difensore francese.

Nzouango, baby difensore per il futuro

Secondo il giornale francese ‘Equipe‘, Agnelli avrebbe quasi chiuso per Felix Nzouango. Il classe 2003 arriva dall’Amiens. Milita nella Ligue 2, la nostra Serie B. Gli scout delle ‘zebre‘ lo stanno visionando da un bel po’ di settimane e sembra che sia arrivato il momento, per il giocatore, di mettere nero su bianco per il trasferimento a Torino. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 3 milioni di euro. Si dice un gran bene sul ragazzo che ha impressionato gli addetti ai lavori per la sua padronanza fisica e le doti da leader. E’ stato paragonato addirittura ad un ‘blancos‘: il suo connazionale Raphael Varane. Un po’ azzardato per la giovane età, ma quando imposta il gioco con la palla tra i piedi sembra ricordare proprio il campione del mondo.

Alla ‘Contiassa’ lavoro personalizzato per Bonucci, De Ligt e Rabiot

Mercoledì sera c’è l’importante match contro gli uomini di Roberto De Zerbi. Contro il Sassuolo mancherà lo squalificato Cuadrado. Sulla fascia destra al suo posto giocherà l’ex Manchester City, Danilo. Da valutare le condizioni del futuro blaugrana, Miralem Pjanic che contro l’Atalanta è stato in panchina per tutti i 90 minuti. Questa mattina hanno svolto una seduta personalizzata Bonucci, De Ligt e Rabiot.