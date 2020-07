Calciomercato Inter: multa e cessione per Brozovic?

Inter, anche Brozovic sul banco degli imputati. Dopo la multa ora la società pensa anche alla cessione del centrocampista.

Inter: mula e cessione per Brozovic?

Come se non bastassero gli scarsi risultati in campo, l’Inter deve fronteggiare anche quello che sta succedendo fuori. Nella serata di venerdì Marcelo Brozovic è stato pizzicato dalle forze dell’ordine con un tasso alcolemico sopra il consentito.

Il calciatore era stato notato a bordo della sua Rolls Royce dopo esser passato con il rosso. Per il calciatore patente sospesa e maxi multa da parte dell’Inter in arrivo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Brozovic era regolarmente ad Appiano e oggi sarà altrettanto regolarmente in campo.

L’Inter a centrocampo ha gli uomini contati e lui deve fare ancora gli straordinari più di quanto non sia stato in stagione. Per il futuro, però, il discorso è diverso. Pur reduce da un campionato tutto sommato positivo, specie nella prima parte della stagione, il croato non ha completamente convinto società e allenatore. La crescita mostrata nelle ultime due stagioni non è proseguita nella sconda parte di campionato.

Inter, Brozovic via?

Il rendimento del calciatore in campo, dunque, ha aperto anche a ragionamenti di calciomercato. La società infatti, pensa anche al centrocampo del futuro con giocatori dalle caratteristiche diverse. Tutto ciò fa sì che l’Inter possa ascoltare eventuali offerte per il numero 77 ma non solo.