Calciomercato Inter, Allegri idea concreta: gradimento del tecnico

Calciomercato Inter, Allegri è il nome caldo: da Sky arriva un’importante indiscrezione

Non è un buon momento per Antonio Conte e la sua Inter, che potrebbe già non essere più sua, a partire dal prossimo anno. Il mal di pancia dell’allenatore pugliese di avverte, nelle interviste lui fa presente di non essere contento di alcune cose e somiglia molto allo stesso scenario vissuto al suo ultimo anno di Juventus. Difficilmente l’Inter andrà a cambiare progetto, avendo speso un’importante cifra economica per portarlo sulla panchina di San Siro, ma è dai colleghi di Sky Sport che i rumors sul suo addio si alimentano. Sì, perché il nome di Massimiliano Allegri non sarebbe poi così lontano dal club nerazzurro.

Inter, ecco perché Allegri sarebbe un ‘sì’: Marotta potrebbe sostituire ancora una volta Conte con il fedelissimo Max

Stando a quanto annunciato dal collega di Sky Sport, Giancarlo Padovan, Allegri andrebbe volentieri all’Inter. Sarebbe l’unico club che accetterebbe in Italia, assieme al Napoli che però si è già sistemato. Lo aveva detto lo stesso allenatore in una lontana intervista, ADL qualche colloquio lo avrebbe avanzato con il tecnico livornese che, lusingato, ha rifiutato per concedersi ancora un periodo di pausa, prima di ripartire. Ed è proprio all’Inter che potrebbe, considerando l’importante progetto di Beppe Marotta, suo fautore quando lo andò a scegliere dopo l’addio di Antonio Conte, proprio alla Juve. Al momento, l’obiettivo scudetto – che obiettivo, appunto, poteva considerarsi – è sfumato. Solo l’Europa League potrebbe rendere questa stagione significativa e non solo da transizione, verso il prossimo anno.